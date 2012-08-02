Мировые цены на нефть растут на данных о запасах сырья в США

В среду мировые цены на нефть выросли на фоне данных о снижении запасов в США. Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла до 105,96 доллара за баррель, стоимость нефти Light Sweet Crude Oil выросла до 88,91 долл.

За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 6,5 миллионов баррелей - до 373,6 миллиона баррелей. Об этом пишет РИА Новости. Общие запасы бензина при этом уменьшились на 2,14 миллиона баррелей, или на 1%, и составили 207,9 миллиона баррелей.