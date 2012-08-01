Резервный фонд за июль сократился на 58 миллиардов рублей

За июль 2012 года объем Резервного фонда России сократился на 58,33 миллиарда рублей. При этом объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 67,6 миллиарда рублей.

Как отмечает Министерство финансов России, Резервный фонд по состоянию на 1 августа составил 1,927 триллиона рублей, ФНБ - 2,743 триллиона рублей. За июнь месяц Резервный фонд вырос на 31,57 миллиарда рублей, ФНБ - на 36,67 миллиарда рублей.