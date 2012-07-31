Путин велел кабмину наказывать регионы и муниципалитеты за чрезмерные долги

В России усилят ответственность чиновников регионального и местного уровней за превышение долгов за уровень, предусмотренный принятым бюджетом. Каким образом их будут наказывать, президент РФ потребовал предложить к началу учебного года.

Поручение Правительству РФ к 1 сентября сформулировать соответствующие предложения дал президент России Владимир Путин, сообщает во вторник сайт Кремля.

Президент велел кабмину "проанализировать структуру государственного долга субъектов РФ и муниципального долга и представить предложения по повышению ответственности за проведение неэффективной долговой политики, включая меры по недопущению превышения предельного объёма долга, установленного бюджетным законодательством".

В те же сроки кабмину предстоит оценить потребность региональных и местных бюджетов в дополнительных финансовых вливаниях для обеспечения повышения зарплат бюджетникам.

"Подготовить предложения по оказанию финансовой помощи бюджетам субъектов РФ, дополнительно предусмотрев ассигнования на эти цели при формировании федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов", - говорится в поручении главы государства.

Наибольшие объемы госдолга по состоянию на середину 2012 года, согласно данным Минфина, имели центральные и поволжские регионы. При этом общий объем госдолга всех субъектов федерации на тот момент составлял 1,148 триллиона рублей на 1 июня.Объем долга муниципальных образований на 1 июня составлял около 200 миллиардов рублей, в лидерах по нагрузке также ПФО и ЦФО.