Еврокризис: премьер-министр Италии видит «свет в конце туннеля»

Премьер-министр Италии Марио Монти считает, что в борьбе с долговым кризисом в Евроре появились первые проблески надежды на его окончание.

«Усилия, которые были приложены для преодоления кризиса, не прошли даром. Мы и Европа уже близки к выходу из туннеля» - заявил Монти во вторник радиостанции «Anch'io».

Сегодня у Монти запланирована встреча с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, на которой должны быть согласованы дальнеший действия обеих стран. «Важно, чтобы все страны Европы способствовали тому, чтобы евро продолжал свое существование», - подчеркнул Монти.