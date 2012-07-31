Депутат предлагает сделать в России доллар персоной нон грата

Депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров готовит поправки в закон "О Центральном банке", которые, по его мнению, должны сделать экономику страны полностью рублевой, а доллар станет персоной нон грата.

Автор поправок считает, что сейчас в России рубль "привязан" к доллару, поэтому он не может являться национальной валютой. "Все инвестиции в страну идут через иностранные кредитные организации. Европа и Америка оплачивают кризис за наш счет. Это не просто обременительно, а недопустимо", - заявляет Евгений Федоров.

Эксперты к инициативе депутата отнеслись скептически, они считают, что данные инициативы приведут к тому, что российские граждане будут проводить расчеты в валюте за границей, а отток капитала из страны увеличится, об этом сообщают "Известия".

Напомним, Евгений Федоров недавно внес в Госдуму законопроект о статусе иностранного агента для СМИ, но через некоторое время законопроект был депутатом отозван.