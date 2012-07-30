Украина вошла в зону свободной торговли СНГ. ВИДЕО

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ. За соответствующее решение проголосовали 260 карточек депутатов,передают в понедельник «Аргументы Недели-Крым».



Чтобы представить соглашение, в Верховную Раду прибыл премьер Николай Азаров увеличатся на 35%, «а это будет содействовать росту ВВП страны».

Он также сказал, что настоящее соглашение отвечает национальным интересам и нормам ВТО.

При этом первый заместитель главы профильного комитета Тарас Чорновил заявил, что комитет не поддержал закон о ратификации.

«Мы отметили, что есть сомнения по поводу юридической чистоты подписания. Отвечали ли директивы, данные на подписание настоящего договора, непосредственно тому тексту, который подписывали?», - сообщил Чорновил.

Как известно, 18 октября 2011 года 8 стран СНГ договорились о создании зоны свободной торговли, однако с рядом изъятий по отдельным группам товаров (на которые пошлины все же таки предусмотрены).

Документ тогда подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении,

Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан - но было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Однако потом сообщалось, что Украина отказалась ратифицировать соглашение в ВР, подписанное Азаровым, поскольку его текст отличается от того, который был парафирован к подписанию.

Сам Янукович, якобы был рассержен, когда увидел подписанный Азаровым в Санкт-Петербурге документ.

Документ Азаров подписывал без директив от президента.

В свою очередь Россия, которая очень быстро ратифицировала настоящее соглашение, высказала ожидание на скорейшую ратификацию и со стороны Киева.