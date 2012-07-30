Украина ратифицировала соглашение о Зоне свободной торговли в СНГ

В понедельник на внеочередной сессии парламент Украины ратифицировал соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. Данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Из восьми стран (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан), подписавших документ, Украина стала третьей страной, после России и Белоруссии, которая его ратифицировала. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, однако было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Напомним, соглашение о Зоне свободной торговли в рамках СНГ украинский президент Виктор Янукович внес на ратификацию в парламент еще на прошлой неделе. Предварительное подписание текста соглашения состоялось еще год назад, а окончательное подписание состоялось в октябре 2011 года.