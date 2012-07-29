Власти США пересмотрели данные по ВВП страны за три года

Власти США пересмотрели данные по ВВП страны за 2009-2011 годы. Исследование провели статистики Бюро экономического анализа ( The Bureau of Economic Analysis, BEA).

По данным статистики, в ходе рецессии с четвертого квартала 2007 года по второй квартал 2009 года ВВП Соединенных Штатов сократился на 4,7 процента. Этот показатель на 0,4% меньше, чем предыдущие подсчеты, передает Лента.ру. Несоответствие объясняется тем, что в 2009 году правительство и власти штатов потратили больше, чем предполагалось изначально. В соответствии с новыми данными, ВВП США в 2009 году сократился на 3,1 процента, в 2010 году этот показатель вырос на 2,4% пункта, а не на 3 процента, как предполагалось ранее. Экономика США по итогам 2011 года выросла на 1,8%, тогда как ранее сообщалось об увеличении ВВП на 1,7 процента.