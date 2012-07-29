Медведев проведет заседание комиссии по контролю за инвестициями

В понедельник пройдет очередное заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Заседание кабинета министров проведет председатель правительства Дмитрий Медведев.

На заседании 30 июля планируется рассмотреть 6 ходатайств российских и иностранных инвесторов по сделкам в сфере транспортной инфраструктуры, добычи нефти и газа. А также энергетического машиностроения, передает РБК. В числе объектов сделок - пакеты акций аэропортов Астрахани, Читы, Томска, Шереметьево, компании "Славнефть".