Мировые цены на нефть растут в ожидании данных из США

В пятницу мировые цены на нефть повысились в ожидании публикации экономической статистики в США.Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась до 106,47 доллара за баррель, подорожав тем самым на 1,21 доллара.

При этом стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,74 доллара. Этот показатель на нью-йоркской бирже NYMEХ составил 90,13 доллара за баррель, передает РИА Новости. В ближайшее время, отмечают аналитики, сохранится тенденция к повышению цен.