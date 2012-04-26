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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Бизнесмены предложили Путину свое видение налоговой реформы

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмены предлагают Владимиру Путину свою версию налоговой реформы в России. Письмо председателю Правительства направила "Деловая Россия". Его авторы предлагают снизить налоговую нагрузку на добавленную стоимость, зарплаты и прибыль. 

"Деловая Россия" предлагает снизить до 15 процентов базовые ставки по страховым взносам, НДС и прибыли. При этом для НДС будет действовать особенная ставка при покупке роскоши в 25 процентов. Предприниматели предложили отказаться от налога на роскошь. "Деловая Россия" предлагает создать "Фонд старших поколений", отмечая, что при этом сниженные страховые взносы не позволят платить пенсии всем пенсионерам. Из этого фонда бы финансировались пенсии, пишет Лента.ру. Кроме того, организация предлагает поднять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

ЕЛ

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