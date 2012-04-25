Импортная мойва и сайда, перерабатываемая в России, подорожать не должна

//Экономика

25 апреля 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта fishnet.ru

Ряд предложений, направленных на оптимизацию мер таможенно-тарифного регулирования в отношении свежего и охлажденного рыбного сырья, применяемого для переработки в прибрежных зонах, согласован в среду правительством РФ.

Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике под председательством первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова 25 апреля, в частности, на постоянной основе продлила режим беспошлинного ввоза охлажденной мойвы и сайды, а на пикшу и треску ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены с 10% до 5%.