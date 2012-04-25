Зубков обложил импортные компы, чтобы развязать руки российским сборщикам

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25 апреля 2012, 20:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта it.siteua.org

В России введена ставка ввозной таможенной пошлины на настольные компьютеры. Такое решение приняла среду правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике под председательством первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания.

"С учётом развития в России сборочного производства компьютеров участники заседания поддержали введение на данный товар (за исключением ноутбуков) 10-процентной ставки ввозной таможенной пошлины", - отмечается в сообщении, передает РБК. В настоящее время действует нулевая ставка пошлины.

Информация о скором введении подобных пошлин появилась в апреле 2011 г. Тогда сообщалось, что указанные ставки будут введены, несмотря на вступление России в ВТО. В правительстве полагают, что это позволит поддержать отечественные сборочные предприятия компьютеров.

Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство финансов РФ считали, что можно ограничиться введением пошлины в размере 6,6%. Данные ставки ввозных пошлин (10% и 6,6%) - максимальные, которые Россия может установить в первый и второй год после присоединения к ВТО.

Согласно проекту, предложенному Минэкономразвития, пошлины на комплектующие для сборки компьютерного оборудования вводить не предполагалось. Минэкономразвития рассчитывает привлечь в Россию крупнейших вендоров, таких как Apple и Acer. В МЭР полагали, что подобные меры позволят не только стимулировать российских производителей к более качественной конкуренции, но и заставят иностранные компании открывать свои линии сборки в России.