Путин понаблюдал как Роснефть и Eni сговорились освоить российские шельфы

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25 апреля 2012, 17:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта energo-news.ru

"Роснефть" и итальянская нефтяная компания Eni в среду подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при разработке Вала Шатского на шельфе Черного моря и Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море.



Документ подписан президентом "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым и председателем правления Eni Паоло Скарони в присутствии премьер-министра России Владимира Путина, передает Би-Би-Си.

Доля Eni в совместной предприятии с "Роснефтью" составит 33,3%. Итальянская компания профинансирует геологоразведку участков.

"Роснефть" намерена участвовать в международных проектах с Eni. Компании также намерены обмениваться технологиями.

Сообщается, что суммарные затраты "Роснефти" и Eni на реализацию проектов на российском шельфе могут превысить $100 млрд.

На встрече с Путиным Паоло Скарони заявил, что "Роснефть" и Eni намерены сотрудничать в проектах в третьих странах.

"Сейчас мы развиваем сотрудничество с "Роснефтью" в том, что касается третьих стран. Речь идет о сотрудничестве в странах Северной Африки. Впоследствии мы намереваемся расширить это сотрудничество на другие страны, в частности, на страны Америки, а также на часть Европы", - сказал Скарони.

Напомним, меморандум о взаимопонимании между "Роснефтью", и итальянской Eni был подписан ещё в 2009 году.