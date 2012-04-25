Путин понаблюдал как Роснефть и Eni сговорились освоить российские шельфы

"Роснефть" и итальянская нефтяная компания Eni в среду подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при разработке Вала Шатского на шельфе Черного моря и Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море.
Документ подписан президентом "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым и председателем правления Eni Паоло Скарони в присутствии премьер-министра России Владимира Путина, передает Би-Би-Си.
Доля Eni в совместной предприятии с "Роснефтью" составит 33,3%. Итальянская компания профинансирует геологоразведку участков.
"Роснефть" намерена участвовать в международных проектах с Eni. Компании также намерены обмениваться технологиями.
Сообщается, что суммарные затраты "Роснефти" и Eni на реализацию проектов на российском шельфе могут превысить $100 млрд.
На встрече с Путиным Паоло Скарони заявил, что "Роснефть" и Eni намерены сотрудничать в проектах в третьих странах.
"Сейчас мы развиваем сотрудничество с "Роснефтью" в том, что касается третьих стран. Речь идет о сотрудничестве в странах Северной Африки. Впоследствии мы намереваемся расширить это сотрудничество на другие страны, в частности, на страны Америки, а также на часть Европы", - сказал Скарони.
Напомним, меморандум о взаимопонимании между "Роснефтью", и итальянской Eni был подписан ещё в 2009 году.