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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Минфин РФ определил сумму, с которой будут брать налог за роскошь

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Сергей Разгулин заявил в среду на Российском налоговом конгрессе, что ведомство определилось с суммой, с которой будут брать налог за роскошь.

По его словам, Минфин РФ предлагает применять ставку 1%, если у физического лица есть имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей. Данное предложение содержится в проекте основных направлений налоговой политики РФ на 2013-15 годы.  

Сергей Разгулин также пояснил, что к такому имуществу будет относиться как недвижимость, так и земельные участки, имеющиеся в собственности налогоплательщика.

Чиновник также отметил, что "введение налога на недвижимость возможно не ранее 2014 года", и на тех территориях, где будет проведена кадастровая оценка.

Представитель Минфина РФ пояснил, что ставка налога для объектов недвижимости, не относящихся к объектам роскоши, предположительно, будет находиться в диапазоне от 0,01% до 0,05%. Конкретные размеры ставок будут определены во второй половине или ближе к концу 2012 года. По его словам, те объекты имущества, которые не относятся к роскоши, пока будут облагаться отдельно земельным налогом и налогом на недвижимость. Ставки земельного налога предполагается сохранить на уровне 0,3-1,5%.

Кроме того, Сергей Разгулин сообщил, что по налогу на недвижимость будут предусмотрены два вида вычетов: стандартный и социальный; первый - для всех собственников, а второй - для определенных категорий налогоплательщиков, соответственно.

СБ

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