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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Ледоколы Росатома открывают весенний сезон во всеоружии

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с capitalinvest.su
Фото с capitalinvest.su

Атомные ледоколы ФГУП "Росатомфлот" Госкорпорации "Росатом" начинают новый цикл весенне-летних работ по проводкам судов на трассах Северного морского пути.

Как рассказал сегодня РИА Новости заместитель гендиректора предприятия по эксплуатации флота Андрей Смирнов, атомный ледокол "Ямал" выйдет после ремонта из дока ориентировочно 25 апреля и к 20-м числам мая будет полностью готов к выполнению первого транзитного рейса в этом году. В конце весны-начале лета он поведет два ледокола транзитом на восток - "Тор Викинг" и "Видар Викинг". Одному нужно на Сахалин, второму - в море Бофорта.

Атомоход "Таймыр" закончил ремонт и сейчас идет в Белое море, где ориентировочно пробудет до 5 мая. В свою очередь "50 лет Победы" сегодня  вечером возвращается в Мурманск, чтобы вскоре встать в док для подготовки к летним туристическим рейсам на Северный полюс. Ранее "Победа" отработала с 3 февраля по 7 марта в Финском заливе, а потом, без захода в Мурманск, 17 марта сменила в горле Белого моря мелкоосадочный ледокол "Таймыр", которому потребовался ремонт парогенератора.

 Как сообщил сегодня же капитан атомохода "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов, флагман российского атомного ледокольного флота совершил на Белом море 18 проводок судов, которые перевезли более 423 тысяч тонн нефтепродуктов.

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