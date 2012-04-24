Цена на нефть ОПЕК опустилась до 115,5 доллара за баррель

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24 апреля 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник цена нефтяной "корзины" ОПЕК понизилась на 0,96 доллара - до 115,5 доллара за баррель.Средняя цена "корзины" в январе текущего года составила 111,76 доллара за баррель, в феврале - 117,48, в марте - 122,93 долл.

В минувшем году средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара. Об этом сообщает РИА Новости. 3 июля 2008 года был установлен рекорд цены "корзины" - 140,73 доллара за баррель. Цена "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) определяется как средний арифметический показатель физических цен сортов нефти.