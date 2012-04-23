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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Правительство выделит на модернизацию здравоохранения дополнительно 1 млрд руб

23 апреля 2012, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

В 2012 году Правительство выделит на модернизацию здравоохранения дополнительно около миллиарда рублей. В общей сложности регионам планируется выделить порядка 196 миллиардов рублей. 

Эти деньги из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут направлены на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения. Москва получит 24,5 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - около 7,4 миллиарда, передает РИА Новости. В прошлом году расходы на модернизацию системы здравоохранения в России были примерно такими же. 

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