Минздрав пояснил, зачем нужны изменения в пенсионной системе

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23 апреля 2012, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Минздравсоцразвития категорически не согласно с предложением Минфина о повышении пенсионного возраста. Заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин в понедельник заявил, что изменения в пенсионной системе России должны проводиться только с целью увеличения размера пенсий россиян.

"АН" писали, что глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия без реформы пенсионной системы не сможет избавиться от дефицита бюджета ни к 2015 году, ни позже.

"Развитие любой пенсионной системы, в любой стране мира - это улучшение пенсионного обеспечения, повышение уровня пенсий", - подчеркнул на пресс-конференции в РИА Новости замминистра Юрий Воронин.

Он напомнил, что к 1 октября текущего года будет подготовлена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года. По словам чиновника Минздравсоцразвития, все предложения, которые в настоящее время высказывают эксперты, являются только "черновым вариантом".

Ведомство до июня проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы и затем представит итоговый документ правительству. Минздравсоцразвития категорически не согласно с предложением Минфина о повышении пенсионного возраста и считает, что такая мера нерациональна и невозможна в силу демографических условий в России. По словам Воронина, Министерство не разделяет подход, связанный с увеличением пенсионного возраста и не делало таких предложений.

Воронин сказал, что дефицит обусловлен недостаточным тарифом страховых взносов, отсутствием финансового источника для системы досрочных пенсий и отвлечением шести процентных пунктов (часть страхового тарифа на обязательное пенсионное страхование) от текущих выплат пенсий на финансирование накопительного компонента.

Он также считает, что россияне, которые работают во вредных и опасных условиях труда, должны иметь право выходить на пенсию досрочно. Минздравсоцразвития выступает за сохранение действующего порядка индексации пенсий, который позволяет сохранять покупательскую способность пенсии, подчеркнул Юрий Воронин.