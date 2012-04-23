Садоводам выделят 500 млн рублей из федерального бюджета

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23 апреля 2012, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Министерства сельского хозяйства России Елена Скрынник заявила, что на субсидии садоводам в текущем году из федерального бюджета РФ выделяется 500 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было выделено 200 млн руб.

Средства выделяются, в частности, на закупку саженцев, отметила Скрынник. Глава ведомства напомнила, что в 2012г. в Краснодарском крае пострадали от заморозков косточковые культуры. "Но я думаю, что они восстановятся, мы их поддержим", - сказала министр, передает РБК. Выделяемый из бюджета объем средств достаточный, считает Скрынник. В России не так много регионов, которые специализируются на этом направлении, отметила глава Минсельхоза. "Возможность развития этого направления колоссальная", - считает министр.