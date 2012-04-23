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//Экономика

Путин предлагает рассмотреть вопрос об особых экономических зонах

23 апреля 2012, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин выступил с инициативой о рассмотрении вопроса о налоговых каникулах для новых производств в особых экономических зонах (ОЭЗ). 

Такое заявление глава кабмина сделал на коллегии Минэкономразвития РФ. "Нужно посмотреть, насколько привлекательны условия, созданные в наших особых экономических зонах (...), критично оценить, почему бизнес, инвесторы порой предпочитают разворачивать новые производства не на этих площадках, а где-то за рубежом", - сказал Путин. По его словам, "можно было бы подумать и о том, как дополнительно поддержать новые производственные предприятия", передает РИА Новости. По мнению Путина, это можно сделать "через налоговые каникулы".

ЕЛ

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