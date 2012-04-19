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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Путин считает, что Газпром должен продолжить работу со странами-транзитерами

19 апреля 2012, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин считает что "Газпром" должен продолжить работу со странами-транзитерами несмотря на расширение газопровода "Северный поток".

Такое заявление Владимир Путин сделал на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Работа со всеми нашими партнерами должна быть продолжена и строиться на взаимовыгодной основе", - сказал премьер, передает РИА Новости. В свою очередь Алексей Миллер доложил Путину о завершении прокладки морского участка второй нитки "Северного потока". 

ЕЛ

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