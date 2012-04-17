Владимир Путин прогнозирует сохранение профицита бюджета

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17 апреля 2012, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин считает, что в ближайшее время сохранится профицит бюджета. Такое мнение председатель Правительства высказал на совещании по бюджетным проектирововкам на 2013-2015гг.

"По итогам I квартала 2012 г. зафиксирован небольшой дефицит - 0,9% ВВП", - сообщил Путин. "Но в марте с.г. доходы федеральной казны превысили расходы и, судя по всему, эта тенденция сохранится в ближайшее время", - отметил премьер, передает РБК. По словам главы кабмина, в первом квартале текущего года улучшилась бюджетная дисциплина, уже освоено более 24% бюджетных назначений на текущий год против 21% годом ранее.