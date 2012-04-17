Путин пообещал Силуанову больше не дотировать отдельные регионы

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17 апреля 2012, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин пообещал министру финансов Антону Силуанову не выносить прямых резолюций о выделении помощи отдельным регионам. Такое заявление председатель российского Правительства сделал, выступая на годовой коллегии Минфина.

«Антон Германович призвал отказаться от несистемных решений по поддержке отдельных регионов», - заметил Путин. «Я обещаю, что прямых резолюций выдать деньги такому-то региону больше не буду писать», - цитирует главу кабинета министров «Интерфакс». При этом Путин отметил, что и так пишет прямые резолюции крайне редко.