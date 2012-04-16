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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Экономика

Президентом Всемирного банка избран протеже президента США Обамы

16 апреля 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта world.lb.ua
Фото с сайта world.lb.ua

Новым президентом Всемирного банка избран в понедельник кандидат, предложенный президентом США Бараком Обамой, американский медик и антрополог Джим Ён Ким. Такое решение было принято на заседании Совета директоров ВБ.

Конкурентами главы Дартмутского колледжа в борьбе за президентство Всемирного банка были министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и его колумбийский коллега Хосе Антонио Окампо.

В ближайшие пять лет Джим Ён Ким будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную — Международный банк реконструкции и  развития (МБРР), со ссылкой на на источники, близкие к ВБ сообщает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что 13 апреля Россия заявила о том, что поддержит кандидата от США Джима Ён Кима на пост главы Всемирного Банка.

52-летний Джим Ён Ким - американец южнокорейского происхождения - является ведущим специалистом в области медицины. Долгие годы он работал во Всемирной организации здравоохранения, а в 1987 году основал благотворительную организацию Partners in Health.

Напомним, Роберт Зеллик покинет пост президента Всемирного банка в июне 2012 года. Была информация о том, что новый глава ВБ будет назначен к 20 апреля. Выдвинувший кандидатуру Кима Обама заявил, что магистр медицинской школы Гарварда Джим Ён Ким имеет "богатый международный опыт".

ЛБ

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