//Экономика

16 апреля 2012, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.businessman.su

Народный банк Китая увеличивает коридор колебания обменного курса юаня к доллару с 0,5% до 1% в обоих направлениях. В сообщениях китайских информагентств отмечается, что этот шаг, призван удовлетворить требования рынка, повысить прозрачность валютной системы и увеличить гибкость обменного курса юаня. В свою очередь, госдолг США приблизился к $15 трлн., а американский печатный станок раскалился добела. Понятно, что выход из этой ситуации – либо отказ от доллара, либо его девальвация в 3-5 раз. Специально для «АН» на вопрос «Не пора ли Путину поменять все доллары, которые лежат в «кубышке», например, на юани, или мы по-прежнему будем помогать Госдепу США?» отвечают…



Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы III-V созывов:

«Нужна политическая воля»

- Те операции по спасению своей финансовой системы, которые проводит правительство США, закачивая в экономику большие деньги, все равно будут стимулировать падение и обесценивание доллара. Сейчас надо ставить вопрос о том, чтобы окончательно уйти на национальные валюты в расчетах между Россией и Китаем. Пока эти расчеты ведутся через США, через североамериканские банки, то при таких операциях теряется до 5% от всей суммы сделки. Поскольку сделки бывают миллиардными, то можно представить, сколько теряет и Россия, и Китай! Для того чтобы перейти на такие расчеты, нужно переподписать многие документы и соглашения, а также изменить некоторые нормативные документы. Однако наша бюрократия работает очень вяло, а ведь для этого, прежде всего, нужна политическая воля.

Николай Петраков, директор Института проблем рынка, академик РАН:



«Это же были российские деньги!»

- Известно, что кредитные организации США давали кредиты на приобретения домов под обеспечение выплат по безработице. Но это же были российские деньги, которые и были там размещены! Все говорят, «рыночная экономика, рыночная экономика», но она не сработала ни в США, ни в Европе, ни тем более у нас в России. Человек, который берет у вас деньги на хранение, должен размещать их в эффективные проекты. Я всегда говорил, что те деньги, которые мы отправляем в западные банковские структуры, на самом деле должны быть реализованы в российской экономике. Но этого у нас сделано не было. Мы не знаем структуры расхода «Газпрома» и «Лукойла», не знаем о доходах банков и их инвестиционных проектах, - все это тихо спрятано. Была сумасшедшая прибыль от нефтяных доходов, а потом сказали, что денег нет. Где же они? В недвижимости, западных банках и т.п. Там они и работают.

Сергей Глазьев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, член-корреспондент РАН:



«Это безумное растранжирование!»

- С учетом валютных резервов Центрального банка России за последние 7-8 лет из-за глупости наших денежных властей мы потеряли не менее $40 млрд. Держать накопления в долларовых- и евробумагах – это безумное растранжирование денег с высоким риском их потери вообще! А тот, кто пытается доказать, что такие инвестиции выгодны, просто вводит в заблуждение и президента, и общественность. Ясно, что падение доллара – это длительный процесс, который будет продолжаться. Поэтому самое простое, что я могу предложить, так это не держать сбережения в долларовых бумагах, а также в валютах, которые связаны с долларом, включая евро и йену.



Александр Долгин, профессор Высшей школы экономики:

«Национальная валюта стала предпочтительнее»

- Опасения за судьбу доллара могут испытывать те, у кого много именно этой наличной валюты. А если активы переведены в материальную форму, то они защищены. Крах доллара невозможен, потому что в этой области накоплен такой опыт управления, который не позволяет предполагать в людях, стоящих у руля, идиотов или камикадзе. А то, что рубль укрепляется, приятно, ведь национальная валюта стала предпочтительнее. Это вызывает чувство национальной гордости.