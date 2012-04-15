"Северный поток" иссяк: Nord Stream закрутил вентили

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15 апреля 2012, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта forum.top.rbc.ru

Российско-германский морской газопровод "Северный поток" с воскресенья остановится примерно на две недели для проведения плановых работ для увеличения мощности, сообщил трубопроводный консорциум Nord Stream AG.

Компания Nord Stream намерена провести плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода "Северный поток" в единую автоматизированную систему, пердает Интерфакс. После ввода в эксплуатацию обеих ниток к концу 2012 года газопровод сможет ежегодно поставлять до 55 млрд куб. м российского газа в Европу через Балтийское море в течение как минимум 50 лет, обещает компания.

"АН" писали, что в конце февраля президент Медведев велел усилить мощь газового "Южного потока" до максимума - 63 млрд куюм газа в год. Пока первая нитка газопровода используется на одну треть. Хотя доказана возможность транспортировки больших объемов.

Напомним, 8 ноября 2011 года газопровод Nord Stream AG торжественно открыли президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель.

В декабре газопровод Nord Stream уже останавливали на профилактику.