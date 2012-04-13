Россия поддержит кандидата от США Джима Ён Кима на пост главы Всемирного Банка

Россия поддержит кандидатуру президента Дартмутского колледжа Джима Ён Кима, предложенного в качестве кандидата на пост главы Всемирного банка президентом США Бараком Обамой, сообщил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Господин Ким - профессионал международного масштаба, знакомый с практической работой. Джим Ён Ким занимал руководящие посты в крупных международных организациях, не понаслышке знаком с нашей страной. Он много работал в России, продвигая стандарты ВОЗ в сфере здравоохранения", - сказал Силуанов после встречи с Кимом.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) могут представить единую кандидатуру на пост главы Всемирного банка, однако этого так и не произошло.

"АН" писали, что Южная Корея заявила, что поддержит кандидатуру выходца из свое й страны Джима Ён Кима.

52-летний Джим Ён Ким является ведущим специалистом в области медицины. Долгие годы он работал во Всемирной организации здравоохранения, а в 1987 году основал благотворительную организацию Partners in Health.

Напомним, Роберт Зеллик покинет пост президента Всемирного банка в июне 2012 года. Новый глава ВБ будет назначен к 20 апреля. Выдвинувшийкандидатуру Кима Обама заявил, что магистр медицинской школы Гарварда Джим Ён Ким имеет "богатый международный опыт".

Конкурентами главы Дартмутского колледжа в борьбе за президентство Всемирного банка станут министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и его колумбийский коллега Хосе Антонио Окампо.

В конце апреля должны начаться весенние собрания банка.

