Минэкономразвития разработало два варианта развития России до 2030 года

Минэкономразвития разработало два варианта социально-экономического развития России на срок до 2030 года. Заместитель министра Андрей Клепач сообщил, что в правительство внесли два сценария. По словам замминистра, новый документ представляет собой рабочую версию.

Первый вариант развития называется инновационным: он предполагает повышенные инвестиции в здравоохранение, образование, науку, а также в инновационные сектора экономики. В рамках этого сценария Минэкономразвития планирует увеличить средний класс к 2030 году почти до половины населения России (в настоящее время - 22 %).

Отрицательным моментом инновационного варианта является постоянный дефицит бюджета в 1,5-2 % ВВП, передает Интерфакс.

Второй вариант — инерционный, энерго-сырьевой. По данным министерства, с его помощью бюджет будет с 2015 года верстаться без дефицита. При этом правительство не сможет обеспечить необходимые инвестиции в человеческий капитал, транспортную инфраструктуру, а также в обороноспособность страны.

Варианты социально-экономического развития России еще будут обсуждаться с Министерством финансов и Центробанком.