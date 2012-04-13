Украинский парламент дал добро на приватизацию 13 ТЭЦ

Верховная Рада Украины разрешила приватизацию 13 ТЭЦ. Документ, разрешающий приватизацию, был принятпоздно вечером 12 апреля. Одно из главных условий - выполнение будущим владельцем программы технического перевооружения.

В аренду или концессию предлагается передать четыре ТЭЦ, расположенных в Крыму (Симферопольскую, Камышбурунскую, Севастопольскую ТЭЦ и Сакские тепловые сети), Днепродзержинскую и Криворожскую ТЭЦ Днепропетровской области, Северодонецкую и Лисичанскую теплоцентрали Луганской области, ТЭЦ научно-технического центра "ЭСХАР" и Харьковскую ТЭЦ в Подворках. Также из перечня были изъяты Николаевская, Одесская и Херсонская ТЭЦ, пишет РБК. Всего на территории Украины действуют 32 крупные ТЭЦ.