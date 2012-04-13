Нефть дешевеет на фоне данных о темпах роста экономики Китая

Цены на нефть снижаются после публикации данных о темпах роста экономики Китая. В первом квартале текущего года ВВП Китая вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Сведения об экономике Китая более слабые, чем ожидалось. На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI опустилась на 0,45 долара (0,44%)до 103,19 доллара за баррель, передает «Интерфакс». На лондонской бирже ICE Futures котировка фьючерса на нефть Brent на май упала на 0,51 доллара (0,42%) - до 121,2 доллара за баррель.