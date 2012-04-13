В первом квартале 2012 года ВВП Китая вырос на 8,1%

В первом квартале текущего года ВВП Китая вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. ВВП страны составил 10,8 триллиона юаней (около 1,7 триллиона долларов).

Темпы роста экономики Китая по сравнению с предыдущим кварталом, снизились на 0,8 процентных пункта. Это самые низкие темпы роста за последние 11 кварталов, передает РИА Новости. Власти Китая, согласно опубликованным документам, планируют среднегодовые темпы роста ВВП страны в 2012 году на уровне 7,5%.