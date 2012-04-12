Лукашенко решил производить мраморное мясо

Александр Лукашенко решил наладить в республике производство мраморного мяса. Соответствующее поручение президент Белоруссии отдал министру сельского хозяйства и продовольствия Михаилу Русому.

"Мраморному мясу быть. Мы наладим отдельную переработку, вместе найдем рынки реализации и будем продавать", - заявил Александр Лукашенко, передает агентство Белта. По словам президента, Белоруссия скоро купит специальное оборудование для производства. "Сейчас мы покупаем линию. Это недорого для государства. Все по европейским стандартам упакуем и будем продавать. Сегодня огромный спрос на такую продукцию в России. Поэтому заниматься этим будем, у нас пропадает огромное количество угодий", - сказал Лукашенко.