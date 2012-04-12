В 2011 году выручка группы компаний "Детский мир" достигла 23 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом выручка увеличилась на 15,1%. Чистый долг "Детского мира" сократился на 31,8% (до 1,6 млрд рублей).

По данным пресс-службы компании, операционный денежный поток торговой сети группы вырос более чем в 3 раза и составил 1,1 млрд рублей. Об этом пишет Интерфакс. Как отметил генеральный директор "Детского мира" Геннадий Левкин, компания "возобновила программу развития торговой сети и открыли 21 новый магазин, в том числе и первый за пределами России - в Казахстане, разработали новую розничную концепцию".