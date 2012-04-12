Рост мировой торговли с каждым годом всё больше замедляется

Замедления роста мировой торговли до 3,7% в 2012 году ожидает Всемирная торговая организация. На 2013 год ВТО прогнозирует рост в 5,6%. Впрочем, заключения экспертов организации большого доверия не вызывают.

На самом деле дла могут обстоять намного хуже. В 2011 году ожидания экспертов организации не оправдались, и рост мировой торговли оказался на 0,7% ниже прогнозируемого.

Несмотря на то, что с начала финансового кризиса 2008 года уже прошло более трех лет, для мировой экономики все еще сохраняются высокие риски повторения рецессии, утверждает глава ВТО Паскаль Лами, передает британская телерадиовещательная компания Би-Би-Си.