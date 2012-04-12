Дмитрий Медведев призывает искать новые инструменты в управлении ЖКХ

Дмитрий Медведев призвал использовать новые подходы в управлении сектором Жилищно-коммунальном хозяйстве. Такое заявление он сделал в четверг на встрече с губернатором Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным.

По словам Медведева, "эта тема волнует огромное количество людей, они спрашивают, почему деньги платят, а ситуация не меняется". В последние годы эту начали проблему решать, но размер инфраструктуры в России колоссальный, отметил глава государства, передает РИА Новости. "Нужно искать новые инструменты", - сказал Медведев о совершенствовании работы системы ЖКХ.