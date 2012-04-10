В России на железнодорожных вокзалах появятся магазины duty free

В России на железнодорожных вокзалах появятся магазины беспошлинной торговли - duty free. ОАО "Российские железные дороги" получили разрешение открывать магазины duty free на железнодорожных вокзалах.

Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Владимиром Путиным 5 апреля. В марте о намерении РЖД развивать сеть duty free на железнодорожных вокзалах сообщал начальник дирекции железнодорожных вокзалов Сергей Абрамов.

По его словам, первый такой магазин может открыться а Петербурге на Финляндском вокзале. В дальнейшем пункты беспошлинной торговли будут создаваться на вокзалах, где курсируют поезда международного сообщения. Всего может быть запущено около 30 магазинов беспошлинной торговли. Абрамов уточнил, что проекты будут реализовываться с помощью частных инвесторов.

В конце 2011 года, по данным Ассоциации беспошлинной торговли в России и торговли на транспорте, в стране работало более 150 магазинов duty free.