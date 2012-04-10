Медведев: правительство должно провести приватизацию в полном объеме

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании "открытого правительства" заявил, что правительство должно провести приватизацию в полном объеме. Глава государства отметил, что принятые российскими властями решения о приватизации часто "размываются".

"Правительству нужно набраться мужества и провести приватизацию в полном объеме - вот как утвердили по пунктам, так и провести", - сказал Медведев, передает РИА Новости. Президент пояснил: "Если этого не сделать, это означает, что приватизации не будет".