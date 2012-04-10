Иордания хочет честного конкурса на строительство АЭС

Крупнейшая оппозиционная партия Иордании – «Фронт исламского действия» (IAF) выразила беспокойство ходом подготовки в стране тендера на строительство первой АЭС в стране.

Председатель центрального антикоррупционного комитета IAF Аззам Хнейди поставил под сомнение прозрачность проводимого тендера по выбору генерального подрядчика на строительство АЭС. «Наблюдается явный фаворитизм в отношении французской компании AREVA», - заявил А. Хнейди, добавив, что «очевидные привилегии», которыми пользуется французская группа, дают ей возможность выиграть тендер, несмотря на наличие других участников. Он также подверг критике отсутствие предтендерной квалификации.

В тендере на строительство первой в Иордании АЭС принимают участие российское ЗАО «Атомстройэкспорт» с проектом АЭС-92 на базе реактора ВВЭР-1000, франко-японский консорциум в составе AREVA и «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.» (MHI) с реактором ATMEA-1 и канадская «Atomic Energy of Canada Ltd.» (AECL) с реакторной установкой EC-6.