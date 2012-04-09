Расширенный план приватизации в скором времени будет утвержден - Шувалов

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил в понедельник, что расширенный план приватизации будет утвержден в ближайшее время, возможно, через 6-8 недель.

Игорь Шувалов сказал журналистам: "Мы постараемся в ближайшие недели совещание провести у Владимира Владимировича Путина и определимся по графику. В любом случае, в ближайшие 6-8 недель будет план приватизации утвержден".

Напомним, по поручению президента РФ Дмитрия Медведева в расширенный план приватизации вошла 21 компания. Полностью будут приватизированы 14 компаний, при этом в половине из них государство сохранит контроль. Доходы России от продажи первого пакета государственных активов в течение трёх лет составят около $30 млрд. В приватизационный план будут включены пакеты Новороссийского морского торгового порта , "Совкомфлота", Сбербанка , банка ВТБ , аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "Русгидро" и ОАО "НК Роснефть" и другие.