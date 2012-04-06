В Страстную пятницу европейские биржи отдыхают, остальные не дышат

В пятницу 6 апреля торгуют Азия и Россия. Европейские площадки закрыты, ведь сегодня Страстная пятница. Азиаты не определились, на ММВБ-РТС игроки ставят на зеленое, используя подъем, который наметился на нефтяном рынке.

Индекс РТС составил 1643,41 (+0,05%), индекс ММВБ — 1526,06 (+0,06%).

WTI торгуется выше 103 долларов за баррель, Brent — выше 123 долларов. Доллар на межбанке — 29 рублей 46 копеек, евро — 38 рублей 52 копейки, передает НТВ.Ru.