Нефть марки WTI подорожала до 103,31 доллара за баррель

Цены на нефть повысились утром в пятницу, 6 апреля. Нефть подорожала впервые за три дня после публикации позитивных статданных по рынку труда в США. Стоимость марки WTI на торгах NYMEX поднялась до 103,31 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures в четверг котировка фьючерса на нефть Brent на май поднялась на 1,09 доллара (0,89%), передает «Интерфакс». Стоимость нефти Brent составила 123,43 доллара за баррель.