Баррель нефти на торгах NYMEX подорожал до 101,69 доллара

Цена на нефть увеличилась днем в четверг после резкого снижения накануне. Инвесторы ожидают позитивных статистических данных по рынку труда США. Баррель нефти подорожал до 101,69 доллара.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14.15 мск стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI поднялась на 0,22 доллара (0,22%) относительно уровня 4 апреля, передает Интерфакс. Ранее эти контракты подешевели на 2,54 доллара (2,44%) - до 101,47 доллара за баррель.