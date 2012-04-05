В России создадут лотерейную госкорпорацию

ОАО "Российские лотереи" предлагает создать лотерейную госкорпорацию. Главы совета директоров ОАО "Российские лотереи" Сергей Стрельников отправил письмо с инициативой на имя помощника президента РФ Аркадия Дворковича, пишет "Коммерсант".

Профессиональный поверенный, прошлой осенью возглавивший совет директоров "Российских лотерей", разработал стратегию развития компании, предполагающую создание на ее базе крупнейшего в России лотерейного оператора с долей рынка 75-80%. Отметим, "Российские лотереи" - на 100% принадлежит государству.

По его подсчетам, к 2018 году рыночная капитализация "Российских лотерей" может превысить 150 млрд. руб. Предполагается, что тогда же доля государства в лотерейном ОАО снизится до контрольной. Часть 49-процентного пакета перейдет в собственность стратегических инвесторов, а часть после выхода компании на IPO окажется в свободном обращении на рынке.