Путин оставил автограф на капоте первой сошедшей с конвейера Lada Largus

Премьер-министр России Владимир Путин в среду, 4 апреля, принял участие в церемонии запуска серийного производства машины Lada Largus на тольяттинском заводе "АвтоВАЗ".

"У "АвтоВАЗа" отличное будущее. Сегодня он занимает 25% рынка в России и, я уверен, сохранит эту планку", – сказал Путин. Глава правительства в Тольятти ознакомился с производством, пообщался с рабочими и поздравил коллектив завода с началом производства новой модели.

После того, как первый серийный автомобиль Lada Largus с номером 000001 сошел с конвейера, Владимир Путин вместе с представителями Renault, Nissan и "АвтоВАЗа" расписался на капоте Lada Largus.

На совещании по развитию автопрома в условиях вступления России в ВТО премьер заявил, что органы государственной и муниципальной власти и финансируемые из бюджета предприятия должны начать в самое ближайшее время закупать исключительно автомобильную технику, произведенную в России, Белоруссии и Казахстане, передает РИА Новости. "За исключением тех случаев, когда необходимая техника не выпускается в странах ЕЭП", - заметил он.