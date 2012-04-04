Социологи: россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость

Почти половина россиян считает, что надежнее всего в стране сегодня инвестировать в недвижимость. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, обнародованные в среду.

Недвижимость считают самым надежным способом инвестирования 43% опрошенных.

На втором месте - открытие счета в Сбербанке (29%), на третьем - покупка золота и драгоценностей (24%).

Наименее удачными видами вложений россияне признали накопление денег в рублях в наличном виде (12%), приобретение акций предприятий (6%), открытие счета в коммерческом банке (5%), вклады в пенсионные фонды (4%) и в паевые инвестиционные фонды (1%).

Также согласно результатам опроса, за год выросло кредитное доверие россиян: за последний год соответствующий индекс увеличился с 29 до 38 пунктов.

"Нынешнее значение - самое высокое за последние два года. Рост индекса обусловлен снижением доли россиян, уверенных в том, что сейчас плохое время для кредитования (с 70 до 56%)", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Также россияне стали считать более реальными крупные покупки. Соответствующий индекс вырос за год на 5 процентов и составил 48%. Его рост произошел за счет сокращения доли респондентов, считающих, что крупные покупки лучше отложить (с 52 до 47%).Большинство россиян по-прежнему не проявляют интереса к курсу доллара (53%).

По данным ВЦИОМ, меньше всего следят за колебаниями американской валюты пожилые (70%) и малообеспеченные респонденты (65%). Наибольший интерес к курсу доллара характерен для 25-44-летних (55-57%) и россиян с высокими доходами (65%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 марта 2012 года. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.