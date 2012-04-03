Минфин: бюджет РФ в 2012 году может быть исполнен с профицитом

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил сообщил, что федеральный бюджет России в этом году может быть исполнен с профицитом вместо утвержденного законом дефицита в 1,5% ВВП.

По словам главы Минфина, при сохранении такой внешнеэкономической конъюнктуры, не исключено, что будет профицит.

Напомним, Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals со 100 долларов на баррель, заложенных в Бюджет-2012, до 115 долларов.