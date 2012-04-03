Медведев утвердил закон о ратификации Договора о зоне свободной торговли
3 апреля 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал федеральный закон "О ратификации Договора о зоне свободной торговли", принятый Государственной Думой РФ 20 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта.
Договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве Содружества Независимых Государств и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации, отмечает пресс-служба Кремля.
"Принципиально важным отличием Договора от действующих на пространстве СНГ соглашений является наличие инструмента принуждения Сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обязательств. Таким инструментом являются правила разрешения споров. Также в Договоре предусматриваются обязательства Сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования", - говорится в сообщении.
Договор заменит ныне действующие между государствами – участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.
Договор содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, и на основании подпункта "а" пункта 1 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" подлежит ратификации.