Медведев утвердил закон о ратификации Договора о зоне свободной торговли

Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал федеральный закон "О ратификации Договора о зоне свободной торговли", принятый Государственной Думой РФ 20 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта.

Договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве Содружества Независимых Государств и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации, отмечает пресс-служба Кремля.

"Принципиально важным отличием Договора от действующих на пространстве СНГ соглашений является наличие инструмента принуждения Сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обязательств. Таким инструментом являются правила разрешения споров. Также в Договоре предусматриваются обязательства Сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования", - говорится в сообщении.

Договор заменит ныне действующие между государствами – участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.

Договор содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, и на основании подпункта "а" пункта 1 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" подлежит ратификации.