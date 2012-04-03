Проект Руслана Байсарова войдет в туристический кластер на Северном Кавказе

Горнолыжный курорт стоимостью $497 млн., создаваемый в Ведучи в Чеченской Республике совладельцем Русской медной компании Русланом Байсаровым, может войти в туристический кластер Северного Кавказа.

Включение строящегося курорта в Чечне в кластер под управлением «Курортов Северного Кавказа» позволит бизнесмену получить от государства дополнительные льготы. Как только власти одобрят эту идею, в Ведучи будет создана особо экономическая зона, а инвестор станет ее резидентом, пишет «Коммерсантъ».

В таком случае компании положены льготы, в том числе, отмена налога на имущество сроком на десять лет и на землю на пять лет, и пониженные ставки аренды на участки. Включение проекта в кластер КСК также автоматически должно привести к снижениям затрат на инфраструктуру.

Финансирование этой части проекта берет на себя КСК.Один из экспертов, проводивших анализ инфраструктуры в Ведучи, отметил, что первоначальные затраты на эти цели оценивались почти в $150 млн.