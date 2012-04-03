"Альфа-групп" попросила у Внешэкономбанка денег на покупку "Домодедово"

Инвестподразделение "Альфа-групп", вслед за другим претендентом на покупку "Домодедово" обратилось за финансированием к госбанку. А1 направило во Внешэкономбанк заявку на получение кредита на приобретение аэропорта.

Речь ведется также и о совместной покупке аэропорта на паритетной основе, общий вклад ВЭБа может составить не менее $2 млрд, передают в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источник в компании. Это две трети от суммы, которую "Альфа" предлагает владельцам "Домодедово".

Около $3 млрд готова заплатить и группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, которая ведет переговоры о кредите со Сбербанком. Именно "Сумма" единственная из всех потенциальных претендентов на аэропорт направила заявку на покупку до дедлайна (1 марта, оферты собирал Goldman Sachs).

"АН" писали, что аэропорт "Домодедово" был выставлен на продажу в конце минувшего года. В середине января группа "Ренова", управляющая активами Виктора Вексельберга и его партнеров, заявила о том, что рассматривает возможность этой покупки.